الخبر 13 محرم 1441 هـ الموافق 12 سبتمبر 2019 م واسثمنت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد ممثلة بمجلس إدارتها جهود عدد من القطاعات الحكومية بالجانبين السعودي والبحريني في تحسين تجربة السفر عبر جسر الملك فهد وخفض زمن عبور المسافرين خلال الفترة الماضية.وكرّم معالي رئيس مجلس إدارة المؤسسة أحمد الحقباني ونائبه معالي الشيخ أحمد بن حمد آل خليفة, شركاء النجاح من القطاعات الحكومية العاملة في مناطق إنهاء إجراءات السفر وهي جمرك جسر الملك فهد بالجانب السعودي وإدارة جمارك المنافذ البرية بجسر الملك فهد بالجانب البحريني وإدارة جوازات جسر الملك فهد بالجانب السعودي وشعبة جوازات جسر الملك فهد بالجانب البحريني.وكان جسر الملك فهد سجل خلال شهري يوليو وأغسطس الماضيين عبور 5,740,663 مليون مسافر بزيادة بلغت 4.3% مقارنة بنفس الفترة من العام 2018 م، قابله تحسنًا ملحوظًا في أزمنة عبور المسافرين خلال أوقات الذروة في الجانبين السعودي والبحريني, حيث سجلت إحصائية شهر يوليو الماضي زمن عبور بلغ 29 دقيقة باتجاه السعودية و27 دقيقة باتجاه البحرين، في حين سجلت إحصائية شهر أغسطس زمن عبور بلغ 24 دقيقة باتجاه السعودية و 23 دقيقة باتجاه البحرين.// انتهى //19:00ت م0222