عمّان 13 محرم 1441 هـ الموافق 12 سبتمبر 2019 م واسالتقى وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي اليوم وزير الخارجية والشؤون الأوروبية وزير اللجوء والهجرة في لوكسمبورغ جان أسيلبورن، الذي يزور الأردن حاليًا.وجرى خلال اللقاء بحث سبل زيادة التعاون بين البلدين، ومناقشة آخر التطورات في المنطقة، خصوصًا تداعيات إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي عزمه ضم المستوطنات غير الشرعية وضم منطقة غور الأردن وشمال البحر الميت في الأراضي الفلسطينية المحتلة.وفي تصريحات صحفية أعقبت اللقاء، أكد الوزيران أن تنفيذ إعلان رئيس الوزراء ضم المستوطنات غير الشرعية في منطقة غور الأردن في الأراضي الفلسطينية المحتلة، يعد خرقًا للقانون الدولي وسيقوض كل الجهود السلمية.وأعلن الوزير الأردني مشاركة بلاده بعد غد في اجتماع منظمه التعاون الإسلامي على المستوى الوزاري الذي دعت إليه المملكة العربية السعودية، لبلورة موقف إسلامي موحد، يضاف إلى الموقف العربي الموحد الذي أعلن عنه في الاجتماع غير العادي لوزراء خارجية الدول العربية الذي عقد في القاهرة الثلاثاء الماضي.// انتهى //19:02ت م0223