الرياض 13 محرم 1441 هـ الموافق 12 سبتمبر 2019 م واساستقبل معالي وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، في مكتبه بديوان الوزارة في الرياض اليوم، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون مكافحة الإرهاب المدير التنفيذي لمركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب فلاديمير فورنكوف.وتم خلال اللقاء بحث نشاط مركز مكافحة الإرهاب الذي ساهمت المملكة بتأسيسه ودعمه بمبلغ 110 ملايين دولار، كما تم استعراض الجهود المشتركة المبذولة في سبيل مكافحة الإرهاب، ومجمل الأوضاع في المنطقة والعالم.حضر اللقاء معالي المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة السفير عبد الله بن يحيى المعلمي، ووكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة عبدالرحمن بن إبراهيم الرسي.// انتهى //19:04ت م0224