واشنطن 13 محرم 1441 هـ الموافق 12 سبتمبر 2019 م واستوقع صندوق النقد الدولي اليوم أن الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة والصين قد تخفض مستوى الناتج الاقتصادي العالمي بنسبة 0.8% في 2020 وتثير خسائر إضافية في الأعوام القادمة.وقال المتحدث باسم صندوق النقد جيري رايس : إن التوترات التجارية العالمية بدأت تؤثر في حركة الاقتصاد العالمي الذي يواجه بالفعل تحديات صعبة، بما في ذلك ضعف في نشاط الصناعات التحويلية لم يشهده منذ الأزمة المالية العالمية في 2007-2008.وقال رايس إن الركود العالمي ليس في التقديرات الأساسية لصندوق النقد.وستصدر المؤسسة المالية الدولية توقعاتها الاقتصادية الجديدة الشهر القادم.// انتهى //19:04ت م0225