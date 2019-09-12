رياضي / اللجنة التنفيذية لرالي القصيم تعقد اجتماعها الأول
الخميس 1441/1/13 هـ الموافق 2019/09/12 م واس
الرياض 13 محرم 1441 هـ الموافق 12 سبتمبر 2019 م واس
عقدت اللجنة التنفيذية لـ "رالي القصيم" في نسخته الأولى اجتماعها الأول برئاسة وكيل أمارة منطقة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان ، والمشرف العام على الراليات في المملكة العربية السعودية
عبدالله باخشب، وحضور المدير الفني في الاتحاد حمود الجابري، وممثلي الجهات الحكومية المشاركة.
واستعرض الاجتماع، الذي أقيم في مقر الأمارة بالقصيم، خطة العمل والخطوات التحضيرية والهيكل التنظيمي ومهام اللجان والمسار المقترح للرالي ،كما تم استعراض التحضيرات الأولية لتنظيم النسخة الأولى من الرالي والدعم اللوجيستي والبرنامج العام، وآخر استعدادات الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، إضافة إلى مقر الرالي الرئيسي .
ومن المقرر أن تنطلق النسخة الأولى من رالي القصيم خلال الفترة من 17 ـ 19 أكتوبر المقبل التي تمثل الجولة الثانية من بطولة السعودية للراليات الصحراوية .
من جانبه أثنى عبدالله باخشب على دعم واهتمام رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل، وتوجيهه بتسخير جميع إمكانيات الاتحاد لتسهيل عمل اللجان، ومواصلة النجاحات التي بدأت من الجولة الأولى من البطولة التي أقيمت في عسير.
وقدّم المشرف العام على الراليات في المملكة شكره وتقديره إلى وكيل أمارة القصيم وجميع منسوبيها وممثلي الجهات الحكومية والقطاعات المشاركة على التفاعل والحرص على نجاح الحدث.
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19:04ت م
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