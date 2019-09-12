الرياض 13 محرم 1441 هـ الموافق 12 سبتمبر 2019 م واسعقدت اللجنة التنفيذية لـ "رالي القصيم" في نسخته الأولى اجتماعها الأول برئاسة وكيل أمارة ‏منطقة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان ، والمشرف العام على الراليات في المملكة العربية السعوديةعبدالله ‏باخشب، وحضور المدير الفني في الاتحاد حمود الجابري، وممثلي الجهات الحكومية المشاركة. ‏واستعرض الاجتماع، الذي أقيم في مقر الأمارة بالقصيم، خطة العمل والخطوات التحضيرية ‏والهيكل التنظيمي ومهام اللجان والمسار المقترح للرالي ،كما تم استعراض التحضيرات الأولية لتنظيم النسخة الأولى من الرالي والدعم اللوجيستي ‏والبرنامج العام، وآخر استعدادات الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، إضافة إلى ‏مقر الرالي الرئيسي .‏ومن المقرر أن تنطلق النسخة الأولى من رالي القصيم خلال الفترة من 17 ـ 19 أكتوبر ‏المقبل التي تمثل الجولة الثانية من بطولة السعودية للراليات الصحراوية .‏من جانبه أثنى عبدالله باخشب على دعم واهتمام رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي ‏للسيارات والدراجات النارية صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل، ‏وتوجيهه بتسخير جميع إمكانيات الاتحاد لتسهيل عمل اللجان، ومواصلة النجاحات التي بدأت ‏من الجولة الأولى من البطولة التي أقيمت في عسير.‏وقدّم المشرف العام على الراليات في المملكة شكره وتقديره إلى وكيل أمارة القصيم وجميع ‏منسوبيها وممثلي الجهات الحكومية والقطاعات المشاركة على التفاعل والحرص على نجاح ‏الحدث. ‏// انتهى //19:04ت م0226