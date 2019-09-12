تونس 13 محرم 1441 هـ الموافق 12 سبتمبر 2019 م واسالتقى الرئيس التونسي المؤقت محمد الناصر اليوم، وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم، الذي يزور تونس حاليًا.وجرى خلال اللقاء, وَفْق بيان صادر عن رئاسة الجمهورية التونسية، بحث سبل تطوير العلاقات بين البلدين, وفتح مسارات تعاون جديدة، لاسيما في المجالات الاقتصادية والأمنية، إضافة الى مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وأهمية التنسيق بين البلدين بشأنها، خاصة فيما يتلعق بتهدئة الأوضاع في المنطقة والحد من أسباب التوتر فيها ومحاربة الإرهاب.// انتهى //19:06ت م0228