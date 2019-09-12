عدن 13 محرم 1441 هـ الموافق 12 سبتمبر 2019 م واسثمّن وزير الدفاع اليمني، الفريق الركن محمد المقدشي، جهود ومواقف المملكة العربية السعودية في مساعدة الشعب اليمني لاستعادة دولته وأمنه واستقراره.وأكد خلال لقائه، اليوم، مدير البرنامج السعودي لنزع الألغام "مسام" أسامة القصيبي، أن المملكة تساند وتدعم القوات المسلحة اليمنية في معركة المصير الواحد والمصلحة العربية المشتركة لصد المخططات الرامية لزعزعة أمن واستقرار اليمن والمنطقة.// انتهى //19:09ت م0232