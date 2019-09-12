الرياض 13 محرم 1441 هـ الموافق 12 سبتمبر 2019 م واسكرّم المدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة القصيم الشيخ وجب بن علي العتيبي اليوم، عددًا من موظفي أمانة المنطقة نظير جهودهم في الإسهام بتهيئة مصليات الأعياد بمدينة بريدة لعام 1440هـ، التي تأتي انطلاقًا من مبدأ التعاون والتكامل بين الإدارات الحكومية في منطقة القصيم.وتأتي هذه المبادرة عرفانًا من وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بأهمية العمل المشترك بين الإدارات الحكومية، وتحقيقًا لتطلعات القيادة الرشيدة بتظافر الجهود لخدمة المجتمع.// انتهى //19:19ت م0235