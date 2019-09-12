تبوك 13 محرم 1441 هـ الموافق 12 سبتمبر 2019 م واسنظم النادي الأدبي بمنطقة تبوك أمس، أمسية شعرية أحياها الشاعر جمال العتيبي والشاعرة زهرة آل ظافر وأدارتها ثريا مشرف، وسط حضور عدد من المثقفين والمثقفات، وذلك بقاعة محمد عرفة بمقر النادي بتبوك.وقدم الشاعرين خلال الأمسية جملة من القصائد نالت استحسان الحضور، الذين قدمو عددًا من المداخلات.وتأتي إقامة الأمسية الشعرية في إطار الأنشطة الثقافية المتنوعة التي ينظمها النادي لإثراء الحراك الثقافي بالمنطقة في موسمه الحالي.// انتهى //19:28ت م0238