الباحة 13 محرم 1441 هـ الموافق 12 سبتمبر 2019 م واسعقد المجلس المحلي بمحافظة بني حسن اليوم, جلسته الرابعة برئاسة محافظ بني حسن رئيس المجلس خضر بن عبدالرحمن الغامدي, وبحضور مدير عام فرع وزارة الإسكان بالمنطقة المهندس حمود بن ناصر القحطاني, وجميع أعضاء المجلس.وفي بداية الاجتماع قدم محافظ بني حسن رئيس المجلس وأعضاء المجلس الشكر والتقدير لسمو أمير منطقة الباحة على ما يوليه من متابعة ودعم واهتمام بالمحافظة وأهلها، مؤكدًا حرص سموه على كل ما من شأنه الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطن والمضي نحو تلمس احتياجات المحافظة ومراكزها وقراها من خلال ما يقدم من خدمات سواء من البلدية أو الإدارات.وثمن صدور الموافقة باعتماد مركز إسعاف بني حسن, مقدمين الشكر كذلك لمعالي رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي ولرئيس الهلال الأحمر بالمنطقة على تواصلهم المستمر حيال ذلك في ظل العناية والدعم غير المحدود من لدن القيادة الرشيدة لكل ما يخدم الوطن والمواطن.وأشاد المحافظ بالدور الكبير المناط بالمجلس وما يجب عليه القيام به والرفع بكل ما يهم المحافظة وأهلها من متابعة المشاريع القائمة وإيجاد مشاريع مستقبلية خدمية وتنموية وسياحية وفق دراسة واقعية ليتم الرفع بها لمجلس المنطقة ومناقشتها.من جهته قدم مدير عام فرع وزارة الإسكان بالمنطقة المهندس القحطاني شكره للمحافظ ولأعضاء المجلس لحرصهم على مشاريع الإسكان بالمحافظة ، مشيراً إلى أنه جرى مناقشة عدد من المواضيع التي تهم أهالي المحافظة في هذا الشأن وما جرى تخصيصه من مواقع سبق وجرى رفعها للاستفادة منها وما سيتم رفعه مستقبلًا ضمن برامج الاسكان بالمحافظة.بعد ذلك جرى مناقشة عدد من المواضيع ومن ضمنها سرعة استكمال إيصال المياه وسفلتة وإنارة لعدد من قرى المحافظة, وكذلك متابعة تنفيذ مشروع مركز صحي حميم, بالإضافة إلى مناقشة الاستفادة من السدود بالمحافظة كوجهة سياحية وإيجاد برامج تسويقية سياحية بالتعاون مع هيئة السياحة والتراث الوطني بالمنطقة لتسليط الضوء على ما تتميز به المحافظة من مواقع ومنتزهات جذب سياحي.كما تطرق الاجتماع إلى عدد من المبادرات الهادفة لتعزيز الإيجابيات والابتعاد عن السلبيات.// انتهى //19:37ت م0239