الأمم المتحدة 13 محرم 1441 هـ الموافق 12 سبتمبر 2019 م واسأدانت المديرة التنفيذية لليونيسف، هنرييتا فور، مقتل طفلين فلسطينيين خلال مظاهرات بجانب السياج بين قطاع غزّة وإسرائيل يوم الجمعة الماضي.وذكّرت في بيان صادر عن منظمة اليونيسف اليوم، "إسرائيل بمسؤوليتها الجديّة في ضمان سلامة الأطفال ورفاههم"، مؤكدة إن سلامة الأطفال أمر بالغ الأهمية، وفي جميع الأوقات.وفي نفس السياق، ذكّرت المسؤولة الأممية السلطات في قطاع غزة "بمسؤوليتها الحيوية في منع تعريض الأطفال للعنف أو استخدامهم كأدوات لغايات سياسية".وقالت في بيانها إن سلامة الأطفال وحقوقهم يجب أن تكون "اعتباراً أساسياً في كل من إسرائيل ودولة فلسطين"، داعية أولئك الكبار الذين يمتلكون القدرة على التأثير في حياة الأطفال بوضع هذا الأمر نصب أعينهم.وأشارت المديرة التنفيذية لليونيسف إلى الوضع المزري في قطاع غزة، قائلة: إن أمل الناس في حدوث أي تحسن في المستقبل القريب ضئيل جدًا.وفي ظل استمرار الاحتجاجات، دعت فور إلى اتخاذ الإجراءات لحماية الأطفال حالاً، وقبل إزهاق المزيد من الأرواح".// انتهى //19:42ت م0240