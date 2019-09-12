موهيلي 13 محرم 1441 هـ الموافق 12 سبتمبر 2019 م واسأجرى الفريق الطبي التطوعي لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لجراحة الأطفال والجراحات العامة في حملته الطبية التطوعية لجراحة الأطفال والجراحة العامة في جزيرة موهيلي بجمهورية القمر المتحدة عمليات جراحية متنوعة.وتم اليوم الكشف على أكثر من 70 مريضاً ومريضة و إجراء 21 عملية منها 8 عمليات للأطفال و 13 للكبار في الفتق السري والفتق الأربي والفتق الأربي المرتجع وأورام الغدة الدرقية وأورام الدهنية والقيلة المائية.وتُعد هذه الحملة الطبية في إطار الأعمال التطوعية التي يقوم بها المركز تحقيقًا لرؤية المملكة 2030، كما تأتي ضمن سلسلة الحملات التطوعية المتنوعة التي يمولها وينفذها المركز في العديد من البلدان بتوجيهات كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -.//انتهى// ‏20:25ت م0246