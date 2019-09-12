الرباط 13 محرم 1441 هـ الموافق 12 سبتمبر 2019 م واسانطلقت بمقر المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة "الإيسيسكو" بالرباط اليوم أعمال ورشة عمل تدريبية تعقدها المنظمة حول “استخدام البرمجيات الحرة ومفتوحة المصدر في العمل المؤسساتي“ لفائدة الأطر العاملة في اللجان الوطنية للتربية والعلوم والثقافة في الدول الأعضاء الأفريقية الناطقة باللغة الفرنسية بمشاركة ممثلي اللجان الوطنية في كل من بوركينا فاسو والكاميرون وكوت ديفوار والغابون وغينيا وجيبوتي وعدد من موظفي الإيسيسكو.وتهدف هذه الورشة التدريبية التي تستمر ثلاثة أيام إلى تمكين المشاركين من ‬ تطوير كفاءاتهم وتنمية قدراتهم الوظيفية وتحقيق‭ ‬الاستفادة‭ ‬المثلى‭ ‬من‭ ‬الإمكانيات‭ ‬والفرص‭ ‬التي‭ ‬توفرها‭ ‬تكنولوجيا‭ ‬المعلومات‭ ‬والاتصالات في مجالي البرمجيات الحرة ومفتوحة المصدر والحوسبة وذلك من خلال التعرف على الأدوات والخدمات البرمجية الميسرة للمهام اليومية في الإدارة العمومية، والمقارنة بين البرمجيات التجارية والخاضعة لحقوق الملكية الفكرية، والحرة ومفتوحة المصدر، والتمييز بين التطبيقات الرقمية واستعمالات تراخيصها على المستويين الشخصي والمؤسساتي.// انتهى //21:03ت م0251