جدة 13 محرم 1441 هـ الموافق 12 سبتمبر 2019 م واسنظمت مكتبة الملك فهد العامة بجدة بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر السعودي اليوم محاضرة تدريبية توعوية بمناسبة اليوم العالمي للإسعافات الأولية وذلك في قاعة الرواد بالمكتبة.واستعرضت المحاضرة التي قدمها المدير الطبي المساعد لبرنامج الأمير نايف للإسعافات الأولية المدرب عائض موسى الشمراني طرق التدريب على تعلم سبل ومهارات الإسعافات الأولية ورفع مستوى الوعي لدى أفراد المجتمع وذلك للحد من تفاقم الإصابات والوفيات.وبين أن اليوم العالمي للإسعافات الأولية يمثل أهمية لنشر ثقافة "الإسعافات الأولية، لافتاً إلى أن هيئة الهلال الأحمر السعودي تقوم بدور أساسي وتلتزم بتدريب جميع الأشخاص أياً كانت أعمارهم على اكتساب مهارات الإنقاذ في إطار توعية المجتمع .// انتهى //21:21ت م0253