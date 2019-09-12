الرباط 13 محرم 1441 هـ الموافق 12 سبتمبر 2019 م واستعقد المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة "الإيسيسكو" يومي 14 و 15 سبتمبر الحالي بمدينة أمستردام الهولندية ملتقى تواصليًا حول دورالمجتمع المدني في الحد من خطاب الكراهية والتمييز العنصري، بالتنسيق مع الأكاديمية الأوروبية للتنمية والبحث.ويهدف الملتقى - حسب بيان للمنظمة اليوم - إلى التعريف بقيم الإسلام الإنسانية وإسهاماته المتعددة في بناء الحضارة الإنسانية، وتشخيص الخروقات القانونية والحقوقية لمروجي خطاب الكراهية والتمييز العنصري، والإسهام في تفعيل المبادرات العملية لوسائل الإعلام ومؤسسات المجتمع المدني للحد من انتشار خطاب الكراهية والتمييز العنصري في المجتمعات الأوروبية، ووضع آليات للتعاون والتواصل بين الإعلاميين ومؤسسات المجتمع المدني.ويتضمن جدول أعمال الملتقى دراسة عدد من القضايا ذات الصلة بأربعة محاور رئيسة تهم خطاب الكراهية والتمييز العنصري من منظور القانون الدولي، ودور المنظمات ومؤسسات المجتمع المدني في الحد الكراهية، والتحديات والعوائق التي تواجه مؤسسات المجتمع المدني المسلمة في أوروبا، والمبادرات الحقوقية والإعلامية الكفيلة بالحد من الكراهية والتمييز العنصري.وسيشارك في الملتقى عدد من ممثلي مؤسسات المجتمع المدني المهتمة بحقوق الإنسان ومواجهة الكراهية والتمييزالعنصري، من هولندا ومن بعض الدول المجاورة، وأساتذة وخبراء في مجال القانون الدولي والحوار والتعايش بين أتباع الأديان، وإعلاميون متخصصون في قضايا الاندماج ومعالجة الصور النمطية المتبادلة.// انتهى //21:41ت م0256