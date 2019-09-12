القريات 13 محرم 1441 هـ الموافق 12 سبتمبر 2019 م واسالتقى محافظ القريات عبدالله بن صالح الجاسر بمكتبه اليوم مدير فرع وزارة التجاره والاستثمار بالمحافظة صالح بن خيران الحربي يرافقه رئيس الرقابة التجارية بفرع وزارة التجارة صالح حمدان العازمي.وناقش اللقاء عدداً من الموضوعات المعنية بصحة المواطن والمقيم، إذ أكد محافظ القريات أهمية الرقابة على السلع والمنتجات الغذائية، وغيرها من السلع، مع الوقوف على مدد الصلاحية لمختلف هذه المنتجات ومراقبة أسعارها بشكل دوري.ونوّه الجاسر بضرورة تعزيز التعاون والتنسيق بين فرع الوزارة والجهات الرقابية الأخرى، وذلك بعد اطلاعه على تقارير مفصلة لنشاط فرع التجاره والاستثمار بالمحافظة، بما في ذلك الضبطيات التي أحيلت لجهات الاختصاص.// انتهى //21:59ت م0258