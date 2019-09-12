الرياض 13 محرم 1441 هـ الموافق 12 سبتمبر 2019 م واساختتمت مساء اليوم مبادرة فن الزجاج ورشة عملها " الحفر على الزجاج " والتي استمرت 5 أيام، بدعم من شركة تراثنا للمسؤولية المجتمعية، لتدريب الفنانين التشكيليين على مهارة النحت على الزجاج، وذلك في مقر الشركة بالرياض.وأقيمت الورشة بمبادرة وطنية إنسانية أطلقها الفنانون التشكيليون لولو اليحي وفهد اليحيى ضمن مشروع " فن الزجاج " لتدريب الفنانين التشكيليين من الأشخاص ذوي الإعاقة والأيتام وأبناء الشهداء والموهوبين على فن النحت على الزجاج الذي تميزت به المملكة، حيث ينتهي التدريب بتوظيفهم في شركة تعنى بالفن التشكيلي.وأوضحت المدربة لولو اليحيى أن هذه المبادرة تأتي من باب المسؤولية المجتمعية، حيث تقدم مجانا ، وتشمل المبادرة توفير المواصلات للمتدربين من وإلى مقر الورشة سواء في فترة التدريب أو بعد حصولهم على الوظيفة، مشيرة إلى أن من يتم اختيارهم لشغل الوظيفة يخضعون لتدريب تأهيلي لأداء مهام عملهم الفنية ضمن فر يق عمل.من جانبه بين المدرب فهد اليحيى أن هذه المبادرة تهدف إلى خلق فرص عمل للفنانين التشكيليين من خلال إكسابهم مهارات جديدة ومتنوعة في الفن التشكيلي، مؤكداً أن هذه المبادرة تأتي متماشية مع أهداف رؤية 2030 في إبراز الدور الثقافي للمملكة.وأضاف أن الدورة عرفت المتدربات والمتدربين بأنواع الزجاج و الأدوات المستخدمة والأسلوب وكيفية التعامل معها، مشيراً إلى أنه يطمح بأن تتمميز المملكة بهذا النوع من الفن وأن يحمل الهوية السعودية.وأشادت المتدربة مريفة البريك بالورشة، حيث ساعدتها على معرفة نوع مختلف من الفن التشكيلي وتعلم مهارات أدائه، مقدمة شكرها لأصحاب المبادرة في توفير هذه الفرصة من التدريب المنتهي بالتوظيف, فيما أكدت المتدربة هدى الصيخان أن هذه الورشة قد تفتح لها مصادر رزق جديدة، مشيدة بالتسهيلات التي قدمها مقدمو المبادرة من مواصلات وأدوات وإكساب مهارات.//انتهى//22:02ت م0259