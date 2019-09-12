جيزان 13 محرم 1441 هـ الموافق 12 سبتمبر 2019 م واسعقد المجلس البلدي لأمانة منطقة جازان اليوم اجتماعه الثامن والأربعين برئاسة رئيس المجلس البلدي لأمانة منطقة جازان وليد بن أحمد رست وبحضور أمين منطقة جازان نايف بن مناحي بن سعيدان وبحضور جميع أعضاء المجلس البلدي، وذلك في قاعة الاجتماعات بمقر أمانة المنطقة .وأكد أمين المنطقة أن المجالس البلدية تعزز من مشاركة المواطنين في تحسين وتطوير الخدمات البلدية المقدمة لهم وإيصال تطلعاتهم برؤىً مستدامة، لكون المجلس البلدي شريك في العمل البلدي، مشيدًا بدور المجلس البلدي لأمانة منطقة جازان وتعاونه مع الأمانة، مشددًا على حرص الأمانة على التعاون مع المجلس في سبيل تحقيق تطلعات المواطنين والمقيمين والزوار والمستثمرين، وتلبية احتياجاتهم من الخدمات البلدية في مدينة جيزان .وجرى خلال الاجتماع بحث العديد من الموضوعات وقضايا العمل البلدي لأمانة منطقة جازان ومشاريع الأمانة وخدمات البلدية التي تقدمها للمواطنين .بدوره أثنى رئيس المجلس البلدي لأمانة منطقة جازان على التعاون الدائم من قبل الأمانة مع المجلس فيما يخدم المواطن.// انتهى //22:04ت م0260