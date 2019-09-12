دياربكر 13 محرم 1441 هـ الموافق 12 سبتمبر 2019 م واسقتل سبعة أشخاص اليوم إثر انفجار قنبلة في أثناء مرور مركبتهم في جنوب شرقي تركيا.ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن السلطات المحلية التركية قولها: إنّ القنبلة انفجرت عند الساعة 15,00 بتوقيت غرينتش في محافظة دياربكر.وكانت السلطات المحلية قد ذكرت في حصيلة أولية مقتل أربعة أشخاص وإصابة 13 آخرين. لكن مصدرًا طبيًا أضاف أن ثلاثة من الجرحى لقوا مصرعهم.// انتهى //22:15ت م0263