الرياض 13 محرم 1441 هـ الموافق 12 سبتمبر 2019 م واساختتمت اليوم دورة الرخصة السعودية لمدربي حراس المرمى التي أقيمت بالتعاون مع أكاديمية أوليفر كان ومعهد إعداد القادة وبرعاية الهيئة العامة للرياضة.وكانت الدورة انطلقت يوم 20 أغسطس الماضي بالرياض بحضور الأمين العام للاتحاد السعودي لكرة القدم إبراهيم القاسم، وعضو المجلس رئيس اللجنة الفنية تركي السلطان، ومدير التعليم باللجنة الدكتور يحيى الشريف.وشهد اليوم الأخير لدورة الرخصة السعودي لمدربي حراس المرمى إقامة محاضرة نظرية للمحاضر الألماني أرنست عن التحليل الفني للحالات الخاصة بحراس المرمى، كما تم توزيع الشهادات على المشاركين في الدورة.وقدّم رئيس اللجنة الفنية تركي السلطان شكره وتقديره للهيئة العامة للرياضة لدعمهم الكبير لإقامة مثل هذه الدورات، مثمنًا جهود مدير معهد إعداد القادة عبدالله حماد استضافتهم لهذه الدورة وتقديمهم التسهيلات اللازمة لنجاحها.//انتهى //23:02ت م0276