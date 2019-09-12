الخرطوم 13 محرم 1441 هـ الموافق 12 سبتمبر 2019 م واسالتقى رئيس دولة جنوب السودان الفريق أول سلفاكير ميارديت بالقصر الرئاسي اليوم رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك الذي يزور جوبا حاليًا.وجرى خلال اللقاء بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى جهود جوبا في التوسط بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة السودانية.وقال رئيس الوزراء السوداني إنه يطمح إلى بناء علاقات إستراتيجية راسخة ومتطورة لا يحدها سقف مع جنوب السودان، مؤكدًا التزامه بعملية السلام بالبلاد كأولوية لحكومته، مشيدًا بمواقف الأطراف المتفاوضة على اتفاقية إعلان المبادئ التي تم التوقيع عليها أمس في مباحثات بين الطرفين بالعاصمة جوبا.وبعد لقاء سلفاكير دخل حمدوك في مشاورات مع الحركات المسلحة تركزت حول الجهود الرامية لتحقيق السلام في السودان.// انتهى //23:09ت م0277