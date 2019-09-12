الرباط 13 محرم 1441 هـ الموافق 12 سبتمبر 2019 م واسأدانت المملكة المغربية بشدة التصريحات الأخيرة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن ضم منطقتي غور الأردن وشمال البحر الميت.وأوضح بيان صادر عن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المغربية اليوم أن المغرب تعد هذه التصريحات تصعيدًا خطيرًا وتلويحًا بخرق جديد للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، من شأنه تقويض كل الجهود الحثيثة الرامية لإيجاد حل عادل وشامل للصراع الفلسطيني- الإسرائيلي.وأكد البيان دعم المغرب الثابت والموصول للشعب الفلسطيني، ورفضه لأي مساس بحقوقه غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو لسنة 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، فإنها تدعو المجتمع الدولي وخاصة الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، إلى التحرك الفوري من أجل الحيلولة دون انتهاك تلك الحقوق، صونًا لفرص تحقيق حل الدولتين وبما يحفظ أمن واستقرار المنطقة.// انتهى //23:21ت م0281