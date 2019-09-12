الخرطوم 13 محرم 1441 هـ الموافق 12 سبتمبر 2019 م واسالتقى وزير المالية والتخطيط الاقتصادي بالسودان الدكتور إبراهيم البدوي اليوم الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالسودان سلفا راما شندران.ودعا البدوي برنامج الأمم المتحدة إلى الاستمرار في تعاونه من أجل مساعدة السودان في برنامج المرحلة الانتقالية في مجال العون الفني وبناء القدرات وخاصة قضايا الشباب وخلق فرص العمل لهم، والانتقال من العون الإنساني إلى العون التنموي في المناطق المتأثرة بالحروب والنزاعات.من جانبه تعهد سلفا راما شندران بتقديم العون الفني للسودان في المرحلة الانتقالية في المجالات الحيوية في مجالات دعم الزراعة بتقنيات الطاقة الشمسية، واستعرض الممثل تجربة الطاقة الشمسية بولايتي الشمالية ونهر النيل التي تمت بتمويل من البرنامج الإنمائي ونُفذت عبر وزارة الري ، مشيراً إلى النجاح الذي حققته تلك التجربة في الولايات، ووعد بتطبيق التجربة في ولايات أخرى.// انتهى //23:25ت م0283