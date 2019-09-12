جدة 13 محرم 1441 هـ الموافق 12 سبتمبر 2019 م واسانطلقت اليوم الفعاليات التثقيفية الخاصة بيوم الأرصاد العربي, ضمن احتفالات الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة, وذلك بمجمع العرب بجدة .وشملت فعاليات المعرض إطلاق برنامج رصود لتوعية الأطفال بأهمية التعامل مع معلومات الأرصاد الجوية والتعرف عليها وعدد من المحاضرات كدور الأرصاد الجوية في حماية الأرواح والممتلكات والتعرف على أنواع السحب وخطرها على الطيران، وكذلك دور حرس الحدود في الظواهر الجوية، وتستمر الفعاليات إلى يوم الأحد القادم متضمنة العديد من الأنشطة التثقيفية وبرامج ومسابقات للأطفال.وتحتفل 7 مناطق في المملكة من خلال فروع الهيئة التي تفتح أبوابها للجمهور من خلال برامج تثقيفية ومعارض في بعض مراكز التسوق بالمملكة في إطار خطة الهيئة للاحتفال باليوم العربي للأرصاد الجوية في كل من منطقة الرياض بمجمع ومنتزه البتيري بالدرعية و المنطقة الشرقية بمجمع الظهران التجاري وفي منطقة المدينة المنورة بمجمع الراشد التجاري وفي المنطقة الجنوبية بمدينة أبها بمجمع الواحة التجاري وفي منطقة جازان بالمطار صالة المغادرة وفي المنطقة الشمالية بمجمع بارك مول، بمعارض وفعاليات متنوعة تضم الرصد السطحي، وعدداً من العروض المرئية وهي عبارة عن صور مباشرة للأقمار الصناعية والرادارات وصور للتوقعات الجوية والنماذج العددية ونماذج مناخية حديثة لتوقعات الطقس وركن الطفل وعرض مباشر لنظام الإنذار المبكر، إضافة لعدد من البرامج والمطبوعات التوعوية وعدد من المحاضرات التوعوية المقدمة من الدفاع المدني وحرس الحدود .يذكر أن شعار الاحتفال بيوم الأرصاد العربي لهذا العام اُختير للتعرف على مدى أهمية دور الأرصاد الجوية في حماية الأرواح والممتلكات، حيث شرعت الهيئة على تطوير منظومة القدرات الأرصادية وجلب التقنيات الحديثة التي أسهمت بمشيئة الله تعالى في دقة رصد الظواهر الجوية والمخاطر المتعلقة بالطقس والمناخ والتقليل من أثرها على المجتمع. وأن المملكة تحظى بدور ريادي على المستوى الإقليمي والدولي حيث تحتضن 8 مراكز إقليمية ودولية معنية بالأرصاد والمناخ كما أنها ترأس المكتب التنفيذي والمجلس الوزاري للأرصاد الجوية في جامعة الدول العربية .// انتهى //23:32ت م0285