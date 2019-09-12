الرياض 13 محرم 1441 هـ الموافق 12 سبتمبر 2019 م واساعتمد مجلس إدارة الاتحاد الدولي لكرة القدم (IFAB) ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز بالمحالة للبدء بتطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR) وذلك من الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.ويستضيف الملعب غدًا الجمعة أولى مبارياته هذا الموسم عندما يستقبل فريق ضمك ضيفه الاتحاد لحساب الجولة الثالثة.وجاء الاعتماد الدولي بعد أن استوفت لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم الاشتراطات المطلوبة لاعتماد التقنية في الملعب.وكان الاتحاد السعودي أقر تطوير عمل تقنية الفيديو هذا الموسم بزيادة عدد الكاميرات من 8 إلى 12 كاميرا كحد أدنى في المباراة الواحدة، كما اعتمد استخدام تقنية Crosshair المتقدمة لرصد حالات التسلل الدقيقة.وأعرب الأمين العام للاتحاد السعودي إبراهيم القاسم عن شكره وتقديره للهيئة العامة للرياضة على الدعم الكامل والتسهيلات اللازمة في سبيل تطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد على كافة الملاعب التي تستضيف مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.// انتهى //23:32ت م0286