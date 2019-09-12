الشقيق 13 محرم 1441 هـ الموافق 12 سبتمبر 2019 م واستفقد رئيس مركز الشقيق التابع لمحافظة الدرب مقعد السبيعي يرافقه مدير شؤون المراكز الصحية بمنطقة جازان محمد بجوي اليوم مركز الرعاية الصحية الأولية بالشقيق, ضمن جولاته على عدد من المرافق بمركز الشقيق والقرى التابعة له.واطلع رئيس مركز الشقيق خلال الجولة التفقدية على آلية سير العمل والخدمات الطبية التي يقدمها المركز الصحي للمرضى من خلال ما يضمه من تجهيزات فنية وكوادر بشرية متخصصة، التقى خلالها بعدد من المرضى واستمع إلى مطالبهم و ملاحظاتهم على المركز والخدمات المقدمة لهم .كما التقي بمدير مركز الرعاية الصحية الأولية موسى الشقيقي ومنسوبي المركز وبحث معهم عدداً من الموضوعات المتعلقة بالخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمرضى والسبل الكفيلة بتقديم أفضل مستوى من الخدمات الصحية وجودة الرعاية الصحية المقدمة للمرضى، كما ناقش احتياجات المركز من أجهزة طبية وكادر طبي وتمريض وصيدلة ورفع الطاقة الاستيعابية نظرا لقرب الموسم وتدفق الكثير من الزوار والسائحين لمركز الشقيق،وأكد " السبيعي " أن هذه الزيارة تأتي بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان و صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بالنيابة للوقوف على المرافق، ومناقشة المعوقات التي تواجههم أثناء سير عملهم، وبحث معالجتها بما يضمن تقديم أفضل الخدمات سواء للمواطن أو المقيم.// انتهى//23:41ت م0289