المنامة 14 محرم 1441 هـ الموافق 13 سبتمبر 2019 م واسيقوم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين بزيارة رسمية إلى الولايات المتحدة الأمريكية.ونقلت وكالة أنباء البحرين اليوم عن ديوان ولي عهد مملكة البحرين, أن سموه سيلتقي خلال الزيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وكبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية لبحث العلاقات الوثيقة بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية وسبل مواصلة تعزيزها بما يعود بالنماء والازدهار على البلدين والشعبين الصديقين.// انتهى //00:24ت م0291