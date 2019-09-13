عرعر 13 محرم 1441 هـ الموافق 12 سبتمبر 2019 م واساختتم النادي الأدبي الثقافي بالحدود الشمالية أمس الدورة التدريبية " تحليل النص الأدبي" ، قدمها مشرف اللغة العربية عبدالعزيز بن الأسود العنزي ، واستمرت لمدة يومين بواقع 3 ساعات يومياً .وتناولت الدورة عددًا من المحاور أبرزها، مفهوم الأدب وأثر الفرق بين النص الأدبي وغيره من النصوص، بالإضافة إلى تحليل النصوص الأدبية " المفهوم والأهداف "، وكيفية تحليل النصوص الأدبية، وتطبيقات نقدية على نصوص أدبية.واوضح النادي الأدبي أن الدورة تأتي ضمن مبادرة " صيفنا مهارات " التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية ضمن حزمة مبادرات وفعاليات في مختلف محافظات ومدن المنطقة .// انتهى //00:31ت م0292