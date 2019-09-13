نيويورك 13 محرم 1441 هـ الموافق 12 سبتمبر 2019 م واسأغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على ارتفاع مع نهاية تعاملات جلسة اليوم.وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التعاملات مرتفعا بمقدار 11ر47 نقطة، أو17ر0% ، ليصل إلى 15ر27184 نقطة.وأضاف مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 64ر8 نقطة، أو 29ر0% ، ليصل إلى 57ر3009 نقطة.وارتفع مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا بمقدار 79ر24 نقطة ، أو 3ر0% ، ليصل إلى 47ر8194 نقطة.// انتهى //02:00ت م0294