الرياض 14 محرم 1441 هـ الموافق 13 سبتمبر 2019 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:خادم الحرمين: المحاولة الإسرائيلية لفرض سياسة الأمر الواقع لن تطمس حقوق الشعب الفلسطينيالقيادة تعزي رئيس إندونيسيا في وفاة الرئيس الأسبقنيابة عن خادم الحرمين.. خالد الفيصل يكرم الفائزين في مسابقة الملك عبدالعزيز لحفظ القرآنأمير الرياض يشدد على الارتقاء بالعمل والتعاون المباشر مع المواطنتعديل نظام حماية الطفل وتوحيد منصات التوظيف على طاولة الشورىسفير المملكة لدى العراق: بدء التشغيل التجاري التجريبي لمنفذ جديدة عرعر.. 15 أكتوبرعدالة الفرص بين الجنسين على طاولة قيادات التعليم الجامعيمنح قلادة الكشاف العربي لشخصيتين سعوديتينالجمعية السعودية للصيدلة الإكلينيكية تشارك في مؤتمر الصحة العالميسفير خادم الحرمين لدى بريطانيا يزور معرض معدات الدفاع والأمن الدولي بلندنالأردن يطالـب بتحرك دولي ضـد (وعود نتانياهو)تقرير حقوقي: الانقلابيون جنّـدوا أكثر من 18 ألف طفلالجيش اليمني يصد هجمات الحوثيين على الضالعوزير إسرائيلي: العقوبات الأميركية على إيران مستمرةالخارجية الفلسطينية لمجلس الأمن: متى تنقذون السلام؟ثلاثة قتلى في قصف روسي على إدلب«إعلان جوبا».. نقطة انطلاق سودان جديدالحكومة تفند للبريطانيين مساوئ بريكست دون اتفاق// يتبع //06:06ت م0003