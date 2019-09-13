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الجمعة 1441/1/14 هـ الموافق 2019/09/13 م واس
الرياض 14 محرم 1441 هـ الموافق 13 سبتمبر 2019 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:
خادم الحرمين: المحاولة الإسرائيلية لفرض سياسة الأمر الواقع لن تطمس حقوق الشعب الفلسطيني
القيادة تعزي رئيس إندونيسيا في وفاة الرئيس الأسبق
نيابة عن خادم الحرمين.. خالد الفيصل يكرم الفائزين في مسابقة الملك عبدالعزيز لحفظ القرآن
أمير الرياض يشدد على الارتقاء بالعمل والتعاون المباشر مع المواطن
تعديل نظام حماية الطفل وتوحيد منصات التوظيف على طاولة الشورى
سفير المملكة لدى العراق: بدء التشغيل التجاري التجريبي لمنفذ جديدة عرعر.. 15 أكتوبر
عدالة الفرص بين الجنسين على طاولة قيادات التعليم الجامعي
منح قلادة الكشاف العربي لشخصيتين سعوديتين
الجمعية السعودية للصيدلة الإكلينيكية تشارك في مؤتمر الصحة العالمي
سفير خادم الحرمين لدى بريطانيا يزور معرض معدات الدفاع والأمن الدولي بلندن
الأردن يطالـب بتحرك دولي ضـد (وعود نتانياهو)
تقرير حقوقي: الانقلابيون جنّـدوا أكثر من 18 ألف طفل
الجيش اليمني يصد هجمات الحوثيين على الضالع
وزير إسرائيلي: العقوبات الأميركية على إيران مستمرة
الخارجية الفلسطينية لمجلس الأمن: متى تنقذون السلام؟
ثلاثة قتلى في قصف روسي على إدلب
«إعلان جوبا».. نقطة انطلاق سودان جديد
الحكومة تفند للبريطانيين مساوئ بريكست دون اتفاق
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