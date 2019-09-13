وقالت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( تأكيد المؤكد ) : موقف المملكة من القضية الفلسطينية موقف ثابت لا يتغير، هذه حقيقة واضحة وضوح الشمس في رابعة النهار، المملكة لم ولن تساوم على حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة التي لا يمكن غمطها بقرارات تعسفية أحادية الجانب مثلما أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي عن نيته حال فوزه بالانتخابات المقبلة ضم أراضٍ من الضفة الغربية المحتلة في العام 1967م، وكأن الأمر متعلق به وحده، يقرر فيه ما شاء وكيف شاء ومتى شاء، ضارباً بالقرارات الدولية المتعلقة بالقضية الفلسطينية عرض الحائط في استمرار للنهج الإسرائيلي الذي دائماً ما يتصرف وكأنه فوق كل القوانين والأعراف والقرارات الدولية.وواصلت : موقف المملكة كان حازماً، وتجاوبها سريعاً، وردة فعلها متواترة كما هي عادتها في كل أمر يتعلق بالقضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، فالمملكة ومنذ عهد الملك المؤسس - طيب الله ثراه - وهي تنافح عن القضية الفلسطينية في كل المحافل الدولية أيما منافحة، منطلقة من ريادتها العربية والإسلامية، مؤكدة ما هو مؤكد بالفعل، فهي لم تتزحزح عن مواقفها الداعمة على كافة الأصعدة، فلن نجد مناسبة تتعلق بالقضية الفلسطينية إلا ووجدنا المملكة تتصدى إلى أية محاولة للنيل من الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني المتمثلة في الحق بتقرير مصيره دون تدخل خارجي، وفي الاستقلال والسيادة الوطنيين، والاحترام الكلي لحقوقه الثابتة.وختمت : اتصال خادم الحرمين الشريفين بالرئيس الفلسطيني والبيان الصادر عن الديوان الملكي يؤكدان أن القضية الفلسطينية تمثل أولوية قصوى لقيادة المملكة، وستظل كذلك إلى أن ينال الشعب الفلسطيني حقوقه كاملة، ويقيم دولته الوطنية على حدود الرابع من يوليو العام 1967م.// يتبع //06:06ت م0006