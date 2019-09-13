طوكيو 14 محرم 1441 هـ الموافق 13 سبتمبر 2019 م واسأنهت الأسهم اليابانية جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم على صعود.وأضاف مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهما 92ر187 نقطة، أو ما يعادل 86ر0% ، ليصل إلى 53ر21947 نقطة مع نهاية الجلسة الصباحية عند الساعة 1130 صباحا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش).كما ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 13ر7 نقطة، أو ما يعادل 45ر0% ، ليصل إلى 23ر1602 نقطة.// انتهى //06:34ت م0009