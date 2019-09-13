طرابلس 14 محرم 1441 هـ الموافق 13 سبتمبر 2019 م واسركزت الصحف الليبية الصادرة اليوم على قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الذي عدّ بموجبه مرزق جنوب غرب البلاد «مدينة منكوبة» جراء الأحداث الأمنية التي تشهدها المدينة، مبينة دعوة المجلس الرئاسي الجهات المعنية كافة إلى اتخاذ التدابير والإجراءات الاستثنائية اللازمة للتعامل مع الأوضاع المترتبة على ذلك.وأشارت إلى لقاء نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد عمر معيتيق، وزيري الدولة لشؤون النازحين يوسف جلاله والحكم المحلي ميلاد الطاهر، اللذين استعرضا الموقف العام لأعداد النازحين وأماكن تواجدهم بعدد من المدارس داخل مدينة طرابلس، داعين إلى ضرورة تحسين ظروف النازحين.وتطرقت إلى لقاء رئيس بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا غسان سلامة ونائبته للشؤون السياسية ستيفاني ويليامز، بسفير هولندا لارس تومرز ونائبته غابرييلا ميتز في تونس، وتم خلال اللقاء مناقشة الجهود المستمرة لإحياء العملية السياسية في ليبيا علاوة على أوضاع المهاجرين وقضايا حقوق الإنسان.وعرجت صحف ليبيا على قرار مجلس الأمن الدولي الذى مدد بموجبه ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عاما إضافيا حتى 20 سبتمبر 2020، داعيا جميع الأطراف في ليبيا إلى وقف القتال والعودة إلى العملية السياسية التي يشرف عليها رئيس البعثة غسان سلامة.// انتهى //07:33ت م0011