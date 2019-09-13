هلسنكي 14 محرم 1441 هـ الموافق 13 سبتمبر 2019 م واسدعت فرنسا الاتحاد الأوروبي إلى وضع مجموعة عامة من القواعد لتنظيم العملات الافتراضية، التي تخضع في الوقت الحالي لقواعد تنظيمية في الأغلب على المستوى الوطني.وقال وزير المالية الفرنسي برونو لو مير ، الذي وصل إلى اجتماع وزراء مالية الاتحاد الأوروبي في هلسنكي إن هناك حاجة إلى "إطار عمل عام" للعملات الرقمية لدول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 28.وطالب بتأسيس "عملة رقيمة عامة" أوروبية.// انتهى //09:49ت م0013