الرباط 14 محرم 1441 هـ الموافق 13 سبتمبر 2019 م واساهتمت الصحف المغربية الصادرة اليوم بصدور التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات الذي رصد مجموعة من الاختلالات التي شابت تسيير عدد من المؤسسات العمومية.وواصلت متابعتها لآخر أطوار الحملة الانتخابية التي تجري في تونس تمهيدًا لانتخاب رئيس جديد للبلاد، مشيرةً إلى انطلاق تصويت التونسيين في الخارج.ورصدت مختلف ردود الفعل الدولية بشأن تصريحات رئيس وزراء الاحتلال حول ضم غور الأردن وشمال البحر الميت.ونشرت الصحف خبر زيارة رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك إلى جمهورية جنوب السودان للتباحث حول تعزيز علاقات البلدين وتنسيق المواقف في القضايا ذات الاهتمام المشترك.وتطرقت لإعلان القصر الملكي الإسباني عن استدعاء الأحزاب السياسية إلى مشاورات جديدة من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن تشكيل حكومة جديدة.// انتهى //10:42ت م0018