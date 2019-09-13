رام الله 14 محرم 1441 هـ الموافق 13 سبتمبر 2019 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم تثمّين رئيس دولة فلسطين محمود عباس، حرص واهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله ‏- الكبير بالقضية الفلسطينية، ومواقف المملكة العربية السعودية الدائمة والثابتة والحازمة تجاه فلسطين وشعبها في مختلف القمم والمحافل الإقليمية والدولية.وسلطت الصحف الضوء على تجديد خادم الحرمين الشريفين خلال اتصال هاتفي بينه وبين الرئيس الفلسطيني إدانة المملكة ورفضها القاطع لما أعلنه رئيس وزراء الاحتلال عن نيته ضم أراض من الضفة الغربية المحتلة عام 1967 م.وتناولت صحف الصباح تأكيدات وزارة الخارجية الفلسطينية أن المطلوب من مجلس الأمن الدولي فرض عقوبات رادعة على إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال لإجبارها على التراجع عن مخططاتها لضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة، ومحاسبتها على انتهاكاتها وخروقاتها الجسيمة للقانون الدولي والشرعية الدولية.وتابعت صحف فلسطين تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن "إيجاد حل سلمي وعادل للقضية الفلسطينية لا يزال هدفًا صعب المنال، وهو هدف لن يتحقق سوى عبر تحقيق حل الدولتين، إلا أننا ومنذ أعوام نبتعد أكثر فأكثر عن هذه الرؤية مع تدهور الأوضاع في الشرق الأوسط".وأولت صحف هذا النهار اهتماما ، بتشديد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني على أهمية تكاتف الجهود الدولية إزاء رفض كل الإجراءات الأحادية الجانب، التي من شأنها تقويض حل الدولتين كونه الحل الوحيد الذي تقوم بمقتضاه الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.// انتهى //10:54ت م0020