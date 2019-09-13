عام / الشؤون الإسلامية تنظم محاضرة حول الإخلاص في مسجد قباء بالمدينة المنورة
الجمعة 1441/1/14 هـ الموافق 2019/09/13 م واس
الرياض 14 محرم 1441 هـ الموافق 13 سبتمبر 2019 م واس
ينظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة المدينة المنورة، غداً، محاضرة بعنوان: "الإخلاص"، يلقيها فضيلة إمام وخطيب المسجد النبوي الشريف الشيخ علي بن عبدالرحمن الحذيفي، وذلك في مسجد قباء بعد صلاة العصر.
وتأتي هذه المحاضرة ضمن مبادرة القيم والاخلاق " خير أمة " الذي ينظمه الفرع؛ لتبصير الناس، وتعزيز القيم الإسلامية السامية، والأخلاق الحميدة في نفوسهم، وحث المجتمع على أهمية الإخلاص في القول والعمل.
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11:02ت م
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