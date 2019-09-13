الجزائر 14 محرم 1441 هـ الموافق 13 سبتمبر 2019 م واسأدانت الجزائر بشدة تصريحات رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بشأن ضم منطقتي غور الأردن وشمال البحر الميت.وقال بيان صادر عن الخارجية الجزائر: "إن الجزائر تعد هذه التصريحات تصعيدًا خطيرًا ضد الشعب الفلسطيني، وخطوة جديدة ضمن ممارسات اغتصاب الأرض الممنهجة، وسياسات التهويدوالتطهير التي ترتكبها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية، بُغية تغيير الواقع الجغرافي لفلسطين المحتلة، وذلك في انتهاك صارخ للقانون الدولي والشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة".وجددت الجزائر تضامنها ووقوفها الثابت والدائم مع دولة فلسطين وشعبها، داعية المجتمع الدولي إلى التصدي الحازم للخطوات التصعيدية المتكررة للاحتلال الإسرائيلي، وتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.// انتهى //11:29ت م0023