إسلام آباد 14 محرم 1441 هـ الموافق 13 سبتمبر 2019 م واسأبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم إدانة ورفض باكستان لتصريحات رئيس وزراء الاحتلال حول عزمه على فرض السيادة الإسرائيلية على جميع مناطق غور الأردن وشمال البحر الميت والمستوطنات بالضفة الغربية في حال إعادة انتخابه.واهتمت بتصريحات وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي الذي حذر من اندلاع حرب عرضية بسبب تصاعد التوتر في الشطر الهندي من إقليم كشمير.وأشارت إلى رفض رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان أي محاولة لتحميل بلاده مسؤولية فشل القوات الأمريكية في أفغانستان.كما اهتمت بترحيب عمران خان بتأييد 58 دولة شاركت في لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بموقف باكستان من قضية كشمير.وعرجت إلى مساعي باكستان للخروج من القائمة الرمادية لمجموعة العمل الدولية المعنية بالرقابة على تمويل الإرهاب.وتناقلت أنباء الزلزال الذي ضرب شمال باكستان بقوة 5.2 درجات على مقياس ريختر دون حدوث أي خسائر بشرية أو مادية.وأشارت في الشأن الاقتصادي إلى عزم روسيا ضخ استثمارات كبيرة في مختلف المشاريع في باكستان، وعزم خمس شركات عالمية إنشاء محطات للغاز الطبيعي في باكستان.كما تناقلت صحف باكستان في الشأن الدولي أنباء مقتل خمسين راكبًا وإصابة العشرات جراء حادث قطار وقع في جمهورية الكونغو.وتطرقت إلى استمرار الاشتباكات الحدودية بين القوات الهندية والصينية على الحدود المشتركة بين البلدين.// انتهى //11:31ت م0024