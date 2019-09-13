عام / سفير المملكة لدى نيجيريا يلتقي مدير عام الخصخصة النيجيرية
الجمعة 1441/1/14 هـ الموافق 2019/09/13 م واس
أبوجا 14 محرم 1441 هـ الموافق 13 سبتمبر 2019 م واس
التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية نيجيريا عدنان بن محمود بوسطجي في مكتبه بمقر السفارة في أبوجا معالي المدير العام لهيئة الخصخصة النيجيرية ألكس أوكو والوفد المرافق له.
وجرى خلال اللقاء مناقشة سبل التعاون المشترك بين المملكة العربية السعودية وجمهورية نيجيريا، على مستوى تبادل الخبرات في مجال الخصخصة مع الجهات المختصة بالمملكة ونيجيريا.
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11:32ت م
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