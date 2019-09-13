نجران 14 محرم 1441 هـ الموافق 13 سبتمبر 2019 م واساختتم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة نجران، بالتعاون مع المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات "إشراقة"، الدورة العلمية الـسادسة عشرة للعام 1441هـ، بحضور 160 رجلاً و50 امرأة، وذلك بجامع الجميح بحي المخيم.وتناولت الدورة التي نفذت على مدى عشرة أيام، التعليقَ على كتاب شرح السنة للمزني، وشرح الأدب المفرد للإمام البخاري، ووزعت خلالها كتب المتون مجانًا، وقدمت في نهايتها شهادات معتمدة للحضور، علاوة على بث الدورة مباشرة عبر منصات التواصل الاجتماعي.// انتهى //11:46ت م0026