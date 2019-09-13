طرابلس 14 محرم 1441 هـ الموافق 13 سبتمبر 2019 م واسرحب المجلس الرئاسي الليبي بقرار مجلس الأمن بشأن تمديد عمل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وما ورد فيه من تأكيد أن حكومة الوفاق الوطني هي الحكومة الشرعية الوحيدة في البلاد.وأكد المجلس في بيان نشر اليوم أن حكومة الوفاق ستعمل بجدية بالتعاون مع الخبرات الدولية المختصة على توحيد جميع مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية والأمنية وتطبيق الترتيبات الأمنية الواردة في الاتفاق السياسي.وأكد المجلس أيضًا ضرورة وقف الاعتداء على العاصمة والمدن الليبية الأخرى وتطبيق العقوبات.// انتهى //11:50ت م0029