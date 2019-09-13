تونس 14 محرم 1441 هـ الموافق 13 سبتمبر 2019 م واساهتمت الصحف التونسية الصادرة اليوم، بانطلاق عملية الاقتراع للإنتخابات الرئاسية التونسية بـ 49 دولة حول العالم، مشيرةً إلى أن عملية الاقتراع تتواصل على مدى ثلاثة أيام وهي مخصصة لحوالي 387 ألف ناخب تونسي.وأشارت الصحف إلى تأكيد رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح على أنه ما من أحد لديه القدرة على إيقاف أو تعطيل عجلة سير الجزائر وأن الإنتخابات ستجري في آجالها، وتأكيده أن الجزائر ستخرج من أزمتها.وكتبت صحف الجمعة عن وصول رئيس وزراء السودان عبدالله حمدوك إلى جنوب السودان في أول زيارة رسمية له منذ توليه منصبه، وتأكيده أن العلاقات من الدولة الناشئة حدودها السماء.وتوقفت صحف تونس عند تطورات الأحداث في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرةً إلى الغارات الجوية التي شنها جيش الاحتلال على مواقع في بلدة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.// انتهى //12:28ت م0031