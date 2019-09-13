كابول 14 محرم 1441 هـ الموافق 13 سبتمبر 2019 م واساقتحمت القوات الخاصة التابعة لمديرية الأمن الوطني (الاستخبارات الأفغانية) مخبئا تابعًا لتنظيم داعش افرهابي في كابول أمس ما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة آخر بجروح.ونقلت وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء اليوم عن مديرية الأمن الوطني قولها في بيان إن قوات خاصة تابعة لها نفذت المداهمة في المنطقة الـ17 بالمدينة بعد أن تلقت معلومات من ثلاثة أعضاء خطيرين بالتنظيم، اعتقلتهم القوات الأربعاء الماضي.وأضاف البيان أن القوات الخاصة التابعة للمديرية قتلت محمد حنيف وهو أحد المخططين والمنظمين بالتنظيم الإرهابي ومهاجم انتحاري باكستاني.وبالإضافة إلى ذلك، ذكرت مديرية الأمن الوطني أن امرأة باكستانية، كانت تعيش في المجمع مع أبنائها الأربعة تعرضت أيضًا لإصابات خلال العملية.وأضافت المديرية أن قوات الأمن نقلت المرأة الباكستانية المصابة إلى مستشفى لتلقي العلاج.وأشارت مديرية الأمن الوطني إلى أن القوات الخاصة التابعة لها صادرت ثلاث بنادق هجومية طراز "إيه كيه47-" و26 من خزن البنادق طراز "إيه.كيه47-" وبندقية صيد و7 قنابل يدوية وثلاث قطع من الملابس العسكرية.// انتهى //12:38ت م0035