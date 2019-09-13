تونس 14 محرم 1441 هـ الموافق 13 سبتمبر 2019 م واسانطلقت اليوم عملية تصويت الناخبين في الخارج للانتخابات الرئاسية التونسية.وأفادت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أن عملية الإنتخابات في الخارج ستسمر ثلاثة أيام، ويبلغ عدد مراكز التصويت خارج تونس 302 مركزًا، أما عدد الناخبين فهو أكثر من 38 ألف ناخب.وينتخب التونسيون في الداخل يوم الأحد المقبل، ومن المنتظر أن يتم الاعلان عن النتائج يوم الثلاثاء المقبل 17 سبتمبر الجاري.// انتهى //13:02ت م0036