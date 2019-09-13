ستوكهولم 14 محرم 1441 هـ الموافق 13 سبتمبر 2019 م واسبدأ وزراء مالية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي اجتماعًا في العاصمة الفنلندية هيلسنكي.ويناقش الاجتماع الذي يستمر حتى الغد تحركات مواجهة التغير المناخي، وإمكانية القطاع المالي للصمود أمام التهديدات الهجينة.ومن المقرر أن يكون الإصلاح الضريبي على الطاقة جزءًا من المناقشات التي ستتناول إجراءات مواجهة التغير المناخي.// انتهى //13:24ت م0037