بيشة 14 محرم 1441 هـ الموافق 13 سبتمبر 2019 م واسأحيث مراكز جنوب محافظة بيشة " الحازمي، الصور، مهر، وادي ترج، القوباء، سد الملك فهد، الرس"، مساء أمس، أمسية ثقافية فنية، ضمن مشاركاتها في ليالي مهرجان التمور بمحافظة بيشة " الصفري 2019" ، بمشاركة بلدية الحازمي ولجنة التنمية الأهلية بالتعاون مع فرع جمعية الثقافة والفنون، بحضور محافظ بيشة المشرف العام على المهرجان محمد بن سعيد بن سبرة، ورؤساء المراكز ومديري الإدارات الحكومية وأعيان المحافظة، وذلك على مسرح سوق التمور .وبدأت الأمسية بآيات من القرآن الكريم ، ثم ألقى رئيس مركز الحازمي عبدالله بن سعيد بن ضمك كلمة رحّب خلالها باسمه ونيابة عن زملائه رؤساء المراكز المشاركة بجميع الحضور، مؤكداً أن مهرجان الصفري أصبح ذو مكانة هامة بين أهالي منطقة عسير ، وعلى مستوى مناطق المملكة، كما انه أصبح منافساً حقيقياً للمهرجانات المماثلة في أنحاء المملكة، منوهاً باهتمام القياد الرشيدة ودعمها المستمر للمهرجان الذي يسعى الجميع للمثابرة والعمل على تحقق الأهداف المنشودة من تنظيمه، مما ينعكس ايجاباً على دعم المزارعين والعناية بمنتجاتهم الزراعية المتنوعة والمحافظة عليها وتطويرها من خلال برامج الدعم المقدمة، إلى جانب الاستفادة من الفعاليات المصاحبة التي تلامس احتياجات المواطنين وتوفير عناصر الرفاهية والمتعة له في كل مكان.عقب ذلك ، قدّمت قصيدتين شعريتين، ثم شاهد الحضور عروضاً فنية واوبريتاً بعنوان " نخلة العز "، بعدها قدمت فرقة بيشة الشعبية لون العرضة التي شارك فيها عدد من الشعراء والمنشدين والفنانين.ورفع رئيس مركز الحازمي الشكر والتقدير لسمو أمير منطقة عسير على متابعته المستمرة للمهرجان منذ البدء في أعماله الأولية والإعداد له في نسخته الحالية وصولاً إلى تدشينه وانطلاق فعالياته ، مثمناً لمحافظ بيشة رئيس اللجنة المنظمة حضوره الدائم ومتابعته المستمرة لفعاليات المهرجان، وحرصه على مشاركة جميع المراكز والجهات الحكومية والمؤسسات في فعاليات وبرامج المهرجان وإسهامه في تذليل كافة الصعوبات التي تواجه المنظمين لكي يظهر المهرجان بالصورة الحقيقية التي يصبو اليها أهالي منطقة عسير .// انتهى //14:12ت م0042