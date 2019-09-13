الطائف 14 محرم 1441 هـ الموافق 13 سبتمبر 2019 م واسفعلت هيئة الهلال الأحمر السعودي بالطائف وبالتعاون مع الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف ممثلة في إدارتي الأمن والسلامة والشؤون الصحية المدرسية محاضرة توعوية عن الإسعافات الأولية وذلك بمناسبة اليوم العالمي للإسعافات الأولية .وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بالطائف شادي الثبيتي أنه تفعيلاً لليوم العالمي للإسعافات الأولية والذي يوافق تاريخ 14 سبتمبر من كل عام حيث شرعت الهيئة بمحافظة الطائف بوضع خطتها بتفعيل هذا اليوم بتقديم المحاضرات التوعوية عن أهمية الإسعافات الأولية ، لما في ذلك من مساعدة الآخرين ورفع مستوى الوعي لدى المجتمع .وأبان أنه حرصاً من الهيئة لنشر رسالتها بأهمية الاسعافات الأولية فإن تفعيل هذا اليوم جاء بالتعاون مع الإدارة العامة للتعليم بالطائف وذلك من خلال المحاضرات الاسعافية التوعوية في المدارس حيث أنها البنية الأساسية في إيصال الرسالة التوعوية والتعليمية .واستضافت ادارة تعليم الطائف الفريق التوعوي المكون من ادارتي الاتصال المؤسسي وإدارة التدريب من هيئة الهلال الأحمر السعودي على مسرح تعليم الطائف لعرض المادة العلمية التوعوية .// انتهى //14:26ت م0044