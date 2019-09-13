الطائف 14 محرم 1441 هـ الموافق 13 سبتمبر 2019 م واسكشف مدير جمعية الثقافة والفنون بالطائف رئيس اللجنة التنظيمية لمسابقة الزاهدية للفنون التشكيلية فيصل بن خالد الخديدي أن المسابقة تلقت 151 عمل تشكيلي قدّمها 131 فنان وفنانة من مختلف مناطق المملكة ، حيث تقدّم عدد من الفنانين والفنانات بأكثر من عمل تشكيلي للمشاركة في المسابقة.وبيّن "الخديدي" أن عدد الفنانين المشاركين في المسابقة بلغ 40 فنانا ، بينما بلغ عدد الفنانات 91 فنانة ، مؤكداً على جودة الأعمال الفنية المشاركة وتنوع الخامات المستخدمة بها بالإضافة إلى تعدد المدارس الفنية التي تضمّنتها الأعمال.يذكر أن لجنة فرز الأعمال بدأت مهامها منذ الإعلان عن المسابقة وانتقلت بعد ذلك إلى مرحلة استقبال المشاركات عبر البريد الإلكتروني وفرزها واستلامها يدوياً من المشاركين والتأكد من تطابقها على شروط المسابقة ليتم بعد ذلك عرضها للجنة تحكيم متخصصة لتعلن بدورها عن الفائزين بالجوائز خلال حفل ختام المسابقة الذي سيتم الإعلان عن موعد إقامته قريباً.// انتهى //14:48ت م0046