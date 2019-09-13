بيشة 14 محرم 1441 هـ الموافق 13 سبتمبر 2019 م واسشهدت أركان الأسر المنتجة في جناح القرية الشعبية المشاركة ضمن فعاليات مهرجان التمور بمحافظة بيشة ، حركة تجارية نشطة واقبالاً متزايداً من الزوار للمحافظة والمتسوقين في مهرجان الصفري منذ انطلاق فعالياته الثلاثاء الماضي.وأتاحت اللجنة المنظمة المجال أمام أبناء وبنات بيشة للمشاركة في تقديم ما لديهم من خبرات مكتسبة من آبائهم واجدادهم سواء في الصناعات التقليدية أو تحضير الأكلات والمشروبات الشعبية، وأنشأت لهم 20 ركناً مجهزاً بكافة المستلزمات والاحتياجات اللازمة لتقديم ما لديهم وتوزيعها بينهم ، وذلك من منطلق الاهتمام بدعم الأسر المنتجة والحرص على مشاركة أبناء وبنات الوطن في جميع المهرجانات الوطنية التي تعود عليهم بالنفع والفائدة .وعزز مهرجان "صفري بيشة" من حضور ومشاركة كبار السن الذين كانوا يعملون منذ القدم في صناعة النسيج والخوص والحياكة، لنقلها بصورة حية أمام الزائر والتعرف على الطرق المتبعة في صناعتها واعدادها وتقديمها بصورتها النهائية للمستفيد.ونوهت احدى المشاركات في المهرجان " أم مبارك " بالجهود التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين في دعم الأسر المنتجة والمحتاجين من خلال ما توفره من قروض ميسرة ودعم لا محدود للمهتمين في الصناعات اليدوية وإعداد الأكلات الشعبية عبر التسهيلات المقدمة من بنك التنمية الإجتماعية.ويشاطرها الرأي عدد من المشاركات في أركان الأسر المنتجة منهم " أم زايد" ، و"خلود الراجح"، و"العسجدية"، الذين وجدوا المهرجان فرصة ملائمة لتحقيق العوائد الربحية المجزية لهم إلى جانب اكسابهم المهارات والخبرات من خلال المشاركة في المهرجانات المحلية والعمل على إثبات الجدية للمشاركة في المهرجانات المحلية على مستوى المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي.وأعربت "خلود الراجح" عن سعادتها بالمشاركة في المهرجان ، مبينة أنها وجدت من المهرجان بيئة خصبة لتسويق منتجاتها والتعريف بها، واستقطاب شريحة المتسوقين المهتمين بمنتاجاتها، مشيرة أنها إحدى رائدات الأعمال الذين حظيوا بدعم صندوق التنمية الاجتماعية، حيث ركزت نشاطها على إعداد وتجهيز الحلويات المصنعة وتجهيز الحفلات والمناسبات، مؤكدة أنها حققت نجاحًا كبيرًا وأرباحاً هائلة بعد افتتاحها متجراً لبيع منتجاتها وتسويقها للمستهلك المحلي .وتشيد "أميرة سعيد" إحدى المشاركات في المهرجان للمرة الثانية على التوالي بالاقبال والحضور الجماهيري ، الذي ساهم في نفاذ مبيعاتها اليومية التي ترتكز على صناعة العطور والبخور الطبيعي، من خلال ركنها المعروف ب "إصنع عطرك بنفسك"من جانبه، أوضح مدير صندوق التنمية الاجتماعية بمحافظة بيشة محمد القحطاني أن المهرجان شهد مشاركة العديد من الفتيات وسيدات الأعمال والمستفيدات من برامج الصندوق بمختلف فئاتهم العمرية ، من خلال العمل في القرية الشعبية بالمهرجان، وبأدوار متنوعة، ما بين محلات التمور والحرفيات، وأركان التذوق والطهي، وصناعة العطور والإكسسوارات والمشغولات اليدوية, مبينا أن الأسر ساهمت في إظهار قدرة الفتاة السعودية على الإبداع والعمل بجدية والإنتاج، وستساعدهن هذه المشاركة في اكتساب الخبرة, موضحا أن من أبرز أهداف المهرجان توفير فرص عمل للشباب والفتيات، لينعكس ذلك إيجاباً عليهم من الجوانب الاقتصادية والمجتمع المحلي.// انتهى //14:48ت م0047